Парламентский телеканал «Рада» оплачивает услуги актеров для производства новостей и шоу.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на договор ГП «Парламентский телеканал «Рада» с ООО «Кинокит».
В договоре говорится о создании по заказу телепередач. Согласно договору, в каждой из 10 программ, которые покупал государственный канал у частной компании, присутствует строка расходов на услуги ведущих и актеров.
При этом не указывается сколько получают актеры и ведущие отдельно, а также на какое количество человек распределяется сумма в одном выпуске.
Телеканал «Рада» платит за услуги актеров и ведущих за каждый выпуск:
Ранее сообщалось, что в 2022 году объем финансирования парламентского телеканала «Рада» вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 миллионов гривен, то в этом году на него планируют потратить уже 378 миллионов гривен.
Напомним, что телеканал «Рада» обзавелся студией и ведет эфиры прямиком из правительства.
Парламентский телеканал «Рада» оплачивает услуги актеров для производства новостей и шоу.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на договор ГП «Парламентский телеканал «Рада» с ООО «Кинокит».
В договоре говорится о создании по заказу телепередач. Согласно договору, в каждой из 10 программ, которые покупал государственный канал у частной компании, присутствует строка расходов на услуги ведущих и актеров.
При этом не указывается сколько получают актеры и ведущие отдельно, а также на какое количество человек распределяется сумма в одном выпуске.
Телеканал «Рада» платит за услуги актеров и ведущих за каждый выпуск:
Ранее сообщалось, что в 2022 году объем финансирования парламентского телеканала «Рада» вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 миллионов гривен, то в этом году на него планируют потратить уже 378 миллионов гривен.
Напомним, что телеканал «Рада» обзавелся студией и ведет эфиры прямиком из правительства.