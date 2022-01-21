Парламентский телеканал «Рада» оплачивает услуги актеров для производства новостей и шоу.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на договор ГП «Парламентский телеканал «Рада» с ООО «Кинокит».

В договоре говорится о создании по заказу телепередач. Согласно договору, в каждой из 10 программ, которые покупал государственный канал у частной компании, присутствует строка расходов на услуги ведущих и актеров.

При этом не указывается сколько получают актеры и ведущие отдельно, а также на какое количество человек распределяется сумма в одном выпуске.

Телеканал «Рада» платит за услуги актеров и ведущих за каждый выпуск:

400 гривен — за выпуск «Новостей» (10-минутные);

800 гривен — за выпуск «Новостей» (20-минутные);

6 тысяч гривен —за выпуск «Утреннего шоу»;

8 тысяч гривен — за выпуск «День. Живьем» (будние дни);

2 тысячи гривен — за выпуск «День. Живьем» (выходные дни ориентировочно с 14:10);

1 тысяча гривен — за выпуск «День. Живьем» (выходные дни ориентировочно с 17:10);

2 тысячи гривен — за выпуск «Официально»;

2 тысячи гривен — за выпуск «Шоу «Рада»;

2 тысячи гривен — за выпуск «На самом деле (Насправді)»

2 тысячи гривен — за выпуск «Главного редактора».

Ранее сообщалось, что в 2022 году объем финансирования парламентского телеканала «Рада» вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 миллионов гривен, то в этом году на него планируют потратить уже 378 миллионов гривен.

Напомним, что телеканал «Рада» обзавелся студией и ведет эфиры прямиком из правительства.