В Николаеве общественная организация физкультурно-оздоровительный клуб людей с инвалидностью «Виктория» все-таки получит финансирование из городского бюджета.

Об этом в среду, 9 февраля, членам исполкома рассказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров, передают НикВести.

В клубе оказывают психологическую поддержку, проводят социальную адаптацию и физическую реабилитацию, а также ремонтируют коляски для людей с инвалидностью.

— Вчера приняли такое решение, предварительно выходили на комиссию, что физкультурно-оздоровительный клуб людей с инвалидностью «Виктория» нужно финансировать. Сегодня мы еще раз встретимся с представителями данного клуба, также сегодня четко изучим штат и расходы, календарь мероприятий и спортивных занятий, — доложил Анатолий Петров. —То есть с клубом будет все нормально? — уточнил городской голова Александр Сенкевич. — Конечно, — пообещала начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Ирина Бондаренко.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве лишили финансирования городской физкультурно-оздоровительный клуб людей с инвалидностью «Виктория».

Ранее депутат Сергей Кантор рассказал, что ситуация с МФК «Николаев», МБК «Николаев» и ФОК «Виктория» «стала критичной» после прекращения их финансирования из бюджета громады в 2022 году.