14 февраля украинская авиакомпания Bees Airline отправила один самолет в Монпелье (Франция) и сегодня-завтра доставит за границу остальные авиалайнеры.

Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

— К сожалению, несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные суда, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Государственной авиационной службы Украины и иностранных авиационных властей, владельцы самолетов — лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов из Украины, — объяснили в компании.

По информации лизингодателя, все самолеты будут возвращены при условии деэскалации ситуации на российско-украинской границе.

Bees Airline продолжает выполнять авиарейсы из международных аэропортов Киев, Борисполь, Львов и Одесса, однако предупреждает об изменениях в расписании и возможных задержках.

Также авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию владельцев самолетов (лизингодателей) отправляет 5 самолетов в Испанию из-за ситуации в Украине.

При этом Кабинет Министров принял решение выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.

Напомним, украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.