Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию владельцев самолетов (лизингодателей) отправляет 5 самолетов в Испанию из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

— В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании, — сообщила компания.

Кроме этого, два самолета МАУ отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Авиакомпания обещает в дальнейшем сообщать о любых изменениях. Также компания напомнила, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета в случае наличия оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн-сервисом «Управление бронированием».

Напомним, украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.

После Украина официально рекомендовала авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских учений.

При этом Кабинет Министров принял решение выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.