Великобритания, Евросоюз, Канада и США договорились отключить от SWIFT российские банки.

О введении санкций рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

От межбанковской системы передачи информации и совершения платежей будут отключены банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк (против них уже действуют другие санкции ЕС, они вычеркнуты из системы Mastercard)

— Мы обязуемся отключить определенное количество российских банков от SWIFT. Это остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт, — пояснила представительница Евросоюза.

Помимо этого, под заморозку попадут активы российских олигархов в ЕС. Также будут заблокированы накопленные активы Центробанка России.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.