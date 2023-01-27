Из-за полномасштабного вторжения РФ «Укрзалізниця» закончила 2022 год с чистым убытком почти 11 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления УЗ Александра Камышина, сделанное во время брифинга.

Ущерб от пассажирских перевозок составил 13 миллиардов гривен. Это притом, что АО получило 10 миллиардов гривен финансовой помощи от государства.

— Мы нормально относимся к убытку в прошлом году и имеем плановый убыток на 2023 год, ведь мы продолжаем выполнять важную госфункцию, — отметил Александр Камышин.

По его словам, повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в прошлом году упали вдвое из-за войны, разрушенных предприятий, блэкаут и ограничений на использование электроэнергии.

— В 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок «Укрзалізниця» ожидает убытки в 20,2 миллиарда гривен, — указал глава УЗ.

Александр Камышин уточнил, что доходы компании в 2023 году составят около 83,9 миллиарда гривен, расходы - 107,9 миллиарда гривен.

— При этом в 2023 году УЗ не планирует поднимать тарифы ни на пассажирские, ни на грузовые перевозки, — добавил председатель правления.

Напомним, за 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен.