За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен.
Об этом заявили в Госэкоинспекции.
Отмечается, что такие цифры рассчитаны в соответствии с методиками, определяющими размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.
Общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 миллиардов гривен.
За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба – 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.
При этом территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами:
Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.
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За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен.
Об этом заявили в Госэкоинспекции.
Отмечается, что такие цифры рассчитаны в соответствии с методиками, определяющими размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.
Общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 миллиардов гривен.
За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба – 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.
При этом территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами:
Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.