За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен.

Об этом заявили в Госэкоинспекции.

Отмечается, что такие цифры рассчитаны в соответствии с методиками, определяющими размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

Общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 миллиардов гривен.

За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба – 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.

При этом территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами:

280 904 м 2 – почвы загрязнены опасными веществами;

12 277 512 м 2 – земель засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

686 816 т – нефтепродуктов сгорело при обстрелах, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;

33 132 га – лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут возобновляться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные – потеряны навсегда;

1 063 947 м 2 – объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, их остатки нанесли вред окружающей среде;

1597 т – масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;

2 903 513 кг – масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ, попавших в водные объекты;

410 150 000,000 м3 – объем изъятой/использованной воды самопроизвольном.

Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.