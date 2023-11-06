Миколаївського ексдепутата-зрадника, викладача одного з вишів, який написав концепцію «Миколаївської народної республіки», засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки.

Як повідомлялося, мова йде про ексдепутата Миколаївської міськради, викладача у миколаївській філії Одеської юридичної академії Сергія Шубіна.

Він на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

За вказівкою росіян зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої «Миколаївської народної республіки», яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

За задумом ворога, загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до путіна з проханням щодо «приєднання» Миколаївщини до складу РФ.

У разі створення фейкової «республіки» російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну «посаду» у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове «обґрунтування» для створення так званої «МНР», яке планував відправити на «погодження» до Москви.

Втім Сергія Шубіна затримали на початку літа 2022 року.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія».

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від «імені» місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової «мнр».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва відправив до СІЗО чоловіка, який підозрюється у зламі систем відеоспостереження промислового підприємства та подальшій передачі інформації представнику держави-агресора.