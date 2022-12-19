Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из вузов города Николаева, доктора наук государственного управления, кандидата политических наук по фактам государственного управления, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пособничества государству-агрессору, изготовление материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году (часть 2 статьи 111, часть 1 статьи 110, статья 111-2 и часть 2 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Как сообщали «НикВести», обвиняемым агентом РФ оказался бывший депутат Николаевского горсовета Сергей Шубин, также работавший преподавателем в николаевском филиале Одесской юридической академии.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый, не воспринимая государственные власти в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, вступил в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ с целью оказания помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

В период с мая по июнь 2022 г. по заданию куратора он разработал концепцию преобразования «новой свободной Николаевской области» с учетом специфики региона и просчетов, которые имели место при создании ДНР/ЛНР.

В своем «труде» под названием «КОНЦЕПЦИЯ становления независимого государства – Николаевской Народной Республики» предатель определил 11 главных пунктов, которые необходимо ввести, в частности:

— создание «Николаевской народной республики» (ННР) в пределах Николаевской области путем заявления о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и объявления «государственной независимости» как субъекта международного права с собственной «государственной» символикой, «государственной» языке (на русском) с отдельным акцентом на военно-политическом, экономическом, социально-гуманитарном и культурно-духовном союзе «ННР» с РФ на время «специальной военной операции»;

— приостановить действие Конституции Украины и других законодательных актов, деятельность как государственных, так и местных органов власти, всех политических партий с обязательным проведением мероприятий по «тотальной денацификации всех сфер жизнедеятельности ННР» с запретом любой государственной символики Украины;

— создание на территории «ННР» не предусмотренных украинским законодательством органов государственной власти, военизированных вооруженных формирований, правоохранительных органов, судебного органа и определение его деятельности вне украинского правового поля, в том числе с применением высшей степени ответственности – смертной казни;

переход всех украинских земель, недр, водных ресурсов, имущества, финансовых ресурсов в собственность «ННР»; «национализации» банков с их активами и государственными предприятиями;

— определение денежной единицы на территории ННР – рубль РФ и единой из РФ банковско-финансовой системы;

— реорганизация систем образования и здравоохранения «по стандартам лучших образцов этих систем в России, с учётом местных особенностей», осуществление на русском языке образования, которое «интегрируется в российское образовательное пространство», а также проведение социальной политики и организации пенсионной системы «по стандартом РФ».

После этого «реформатор» получил новое задание по составлению перечня необходимых управленческих должностей и предоставлению «надежных» кандидатов на их занятие, а также составление за его личной подписью (в качестве коренного жителя г. Николаева), обращение к власти россии «о готовности преобладающей правильно настроенной части николаевцев к отсоединению области от Украины и присоединению к братскому народу России».

Кроме того, в течение апреля-мая текущего года фигурант предоставлял информацию о расположении Вооруженных сил Украины и государственных учреждений на территории Николаева.

23 июня 2022 года его противоправная деятельность была прекращена. Во время обыска по месту жительства «реформатора» обнаружена и изъята компьютерная техника, документация и другая переписка с представителем государства – агрессора.

По ходатайству прокурора злоумышленнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.