Правоохоронці затримали чоловіка «на наданні неправомірної вигоди» командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

Як повідомляють Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 200 тисяч гривень командувач мав отримати від керівника приватної компанії за видачу розпорядження на дозвіл вилову «біоресурсів» у забороненій прикордонній зоні.

Розслідується хабар високопосадовому службовцю (частина 3 статті 369 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У НАБУ потім уточнили інформацію. Командувач угруповання військ сприяв розслідуванню і завчасно повідомив правоохоронців, що його хочуть підкупити. Тобто він не підозрюваний.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться не про Едуарда Москальова, який значився командувачем ОСУВ «Одеса». Наразі у нього інша посада.

Деталі в НАБУ і САП обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.