У Міністерстві оборони України заявили, що закупівля ракетного озброєння та боєприпасів стане одним із пріоритетів оборонного бюджету у 2024 року.

Як повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир, наступного року на закупівлю озброєння планують витратити приблизно 175 мільярдів гривень.

Крім того, на військову техніку планують витратити близько 80 мільярдів гривень.

За словами Юрія Джигиря, Кабінет міністрів поставив перед Міноборони завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.

«І за нашими оцінками, більше 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника», — додав він.

Нагадаємо, що колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у розтраті майже 1 мільярда гривень на постачанні для Збройних сил України непридатної військової форми.

Як повідомлялося раніше у розслідуванні ZN.ua, у 2022 році Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Однак з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні або ж з поганої тканини, оскільки їхня вага значно відрізнялася від ваги зимових курток. Більш того, ціна зросла втричі, поки товар їхав в Україну. Зокрема, 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворилися на 4900 курток за 421 тисячу доларів.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Нагадаємо, раніше Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков заявив, що яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує.

Влітку Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною — 17 гривень за штуку.