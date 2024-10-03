Чотири індустріальні парки отримали з держбюджету ₴216 млн

Індустріальний парк. Ілюстраційне фото: Вікна

Чотирьом індустріальним паркам виділили держпідтримку в межах програми «Зроблено в Україні», яка спрямована на розвиток промисловості в регіонах.

Як повідомляє Міністерство економіки, для будівництва та модернізації інфраструктури індустріальних парків з державного бюджету направили 216,1 мільйона гривень.

Зазначається, що до нового пакету підтримки увійшли:

Індустріальний парк «Захід-Ресурс» (м. Городок, Львівська область, компанія-ініціатор ТОВ «Євро-Інвест-Холдинг») отримає від держави 15,1 мільйонів гривень на будівництво каналізації. Загальна вартість проєкту — 30,8 мільйонів гривень.

Індустріальний парк «Хмельницький» (керівна компанія ТОВ «КК МІП Хмельницького») отримав державне фінансування для будівництва водопостачання, електропостачання та реконструкції під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту — 327 мільйонів гривень, з яких держава покриє 51,4 мільйони гривень.

(керівна компанія ТОВ «КК МІП Хмельницького») отримав державне фінансування для будівництва водопостачання, електропостачання та реконструкції під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту — 327 мільйонів гривень, з яких держава покриє 51,4 мільйони гривень. Індустріальний парк «Ковель Порто» (проєкт, створений ТОВ «Компресорна техніка») отримає 69,8 мільйонів гривень державного фінансування на модернізацію залізничної під'їзної колії. Загальна вартість робіт — 114,8 мільйонів гривень.

Індустріальний парк «Біла Церква 1» (ТОВ «Індустріальний парк Біла Церква 1») отримав підтримку у 79,8 мільйонів гривень на будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість проєкту — 159,5 мільйонів гривень.

Програма підтримки індустріальних парків пропонує до 150 мільйонів гривень на будівництво та модернізацію інфраструктури, включаючи інженерно-транспортні мережі та облаштування території.

Гроші надаються безповоротно, покриваючи до 50 відсотків вартості проєктів, а для деокупованих територій до 80 відсотків. Окрім цього, програма включає компенсацію до 50 відсотків вартості підключення до електромереж.

Нагадаємо, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.