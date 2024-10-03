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Київ переплатив ₴160 млн за доставку подарованих вагонів з Польщі, — Держаудитслужба

Вагони, які передала Києву Польща Фото: КМДАВагони, які передала Києву Польща Фото: КМДА

Аудитори виявили, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» завищило витрати на транспортування 60 подарованих вагонів із Польщі на суму 160 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

«З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 мільйона гривень. Натомість «Київський метрополітен» за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними аудиторів, за перевезення 60 вагонів з Польщі до Києва було сплачено 189,34 мільйона гривень, як вказано в бухгалтерських звітах. Однак, дослідження відкритих джерел показало, що реальна вартість таких послуг могла б становити близько 30 мільйонів гривень. Крім того, під час аудиту фінансової діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен» було встановлено, що компанія-переможець, яка здійснила доставку вагонів, схоже, вперше працювала у сфері транспортно-експедиторських послуг.

«З’ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з «Київським метрополітеном» — його єдиний досвід в цьому напрямку. Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося — їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння», — додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, нещодавно під час перевірки комунального підприємства «Служба комунального господарства» Южноукраїнська Держаудитслужба виявила фінансові порушення на понад один мільйон гривень.

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