Прокуратура повернула державі 1 га землі Нижньодністровського нацпарку

Заповідні землі повернуто державі, Фото: Одеська обласна прокуратура

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Біляївської окружної прокуратури щодо повернення державі 1 га земель, які належать до природно-заповідного фонду України.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Йдеться про земельну ділянку вартістю понад 30 млн грн, розташовану на правому березі річки Дністер, у межах Маяківської сільської ради. Ця земля належить до лісогосподарських угідь і є частиною Нижньодністровського національного природного парку. Вона може використовуватися виключно для збереження природно-заповідного фонду.

У прокуратурі зазначили, що були виявлені порушення законодавства під час передачі ділянки в користування, що стало підставою для звернення до суду. Суд повністю підтримав аргументи прокуратури і зараз ділянку повернуто у державну власність.

«МикВісті» інформували, що Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком.

Нагадаємо, нещодавно у Первомайському районі Миколаївщини прокуратура направила в суд справу проти жителя Кривоозерської територіальної громади, який самовільно зайняв земельну ділянку поблизу річки Південний Буг.

Раніше державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.