Одещина отримала субвенцію на безплатне шкільне харчування

Шкільні обіди за рахунок державної субвенції. Архівне фото «МикВісті»

Одещина отримала 135 мільйонів гривень субвенції для безкоштовного харчування учнів молодших класів. Цих коштів вистачить на шкільні обіди для 100 тисяч одеських дітей до кінця поточного року.

Про це розповів директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак, повідомляє Суспільне. Одеса.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 2 мільярди гривень державної субвенції для всіх шкіл.

Як зазначив керівник облосвіти, школярі молодших класів, отримуватимуть безкоштовне одноразове гаряче харчування. Для учнів першої зміни це буде сніданок, для другої — обід. На харчування однієї дитини урядом передбачено 50 гривень на день. Громади мають можливість збільшити суму до 70 гривень, якщо додатково виділять кошти з місцевих бюджетів.

За словами директора департаменту, виділена субвенція знімають навантаження з місцевих бюджетів.

«Оскільки ці кошти вивільняються, вони можуть бути використані на інші цілі. Звичайно, ми рекомендуємо їх виділяти на покращення якості харчування: відремонтувати наявні харчоблоки, закупити обладнання, підвищити кваліфікацію кухарів. Щоб у дітей було дійсно якісне харчування», — розповів Лончак.

Олександр Лончак також зазначив, що програма охопить понад 100 тисяч дітей в Одеській області. Крім того, будуть враховані особливі харчові потреби дітей, такі як вегетаріанське, безлактозне чи безглютенове харчування. Для цього батькам слід буде подати відповідну заяву. Ціна такого сніданку чи обіду вища, вони будуть оплачуватися за рахунок міських бюджетів.

За його словами, наразі громади готуються до проведення тендерів, здорові безкоштовні обіди школярі отримують з листопада після осінніх канікул.

Нагадаємо, на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 8 серпня Управління освіти Миколаївської оголосило тендер на харчування у навчальних закладах міста до кінця 2024 року.

Пізніше управління освіти Миколаївської міської ради скоротило витрати на харчування дітей в школах та дитсадках. Наразі скасовано тендер з організації харчування в навчальних закладах міста вартістю 82,9 мільйона гривень та оголошено новий. 30 серпня управління уклало договір з Комунальним виробничим підприємством по організації харчування.