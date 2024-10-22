У Вознесенську можуть зрости тарифи на платне паркування з листопада

Вознесенська міська рада планує затвердити нові тарифи на платне паркування. Фото: з Facebook.

З 1 листопада у Вознесенську можуть встановити новий тариф на платні паркувальні місця — водіям доведеться сплачувати 10 гривень за годину.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Вознесенської міської ради.

Ініціатором змін виступило комунальне підприємство «Регспод», яке відповідає за обслуговування та збір коштів за паркування у місті. Підвищення тарифу обґрунтовано необхідністю перегляду вартості послуг для забезпечення ефективного функціонування міської інфраструктури.

Попередній тариф, затверджений у серпні цього року, втратить чинність з початком листопада.

— Нововведений тариф сприятиме підвищенню ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, — зазначено в проєкті рішення.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у Вознесенську провели конкурс та призначили комунальне підприємство «Регспод» обслуговувати та стягувати плату за паркування. КП буде обслуговувати 149 паркувальних місць площею 2450 квадратних метрів.

Відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради почав працювати лише у травні 2023 року. Інспектори слідкували за дотриманням правил паркування в місті. Ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування. Вартість одного паркомісця була 5 гривень за годину.

Паркування у Миколаєві

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

10 липня 2024 року повідомлялося, що у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Також нагадаємо, що за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.