У Миколаєві планують надавати виплати сімʼям, чиї діти загинули внаслідок війни. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаєві планують надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям, діти яких загинули внаслідок військових дій.

Це питання обговорювалося на засіданні комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності, пишуть «МикВісті».

Депутатка від партії «Пропозиція» Ганна Ременнікова виступила з пропозицією внести на розгляд сесії проєкт рішення, що передбачає порядок надання одноразової матеріальної допомоги родинам у випадку загибелі малолітніх дітей через агресію Російської Федерації на території міста.

— Прошу підтримати цей проєкт рішення. Хоча у нас вже існує порядок виплат для загиблих, він не охоплює неповнолітніх дітей. Зараз ми маємо лише три такі сім’ї, але, враховуючи важкі обставини, це рішення має бути ухвалено, — підкреслила вона.

Комісія підтримала ініціативу і найближчим часом питання буде винесено на голосування на сесії міської ради.

Також у Миколаєві планують компенсувати витрати на поховання не лише для військових, а й для цивільних, загиблих внаслідок повномасштабної війни.

Згідно з проєктом рішення, опублікованим на сайті міськради, на реалізацію цього пункту у програмі соціального захисту передбачено 4 мільйони 200 тисяч гривень на три роки, з яких 600 тисяч гривень заплановано виділити вже у 2024 році.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні загинула 581 дитина, а 1649 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Ювенальні прокурори зазначили, що 21-22 жовтня цього року з'явилися нові жертви, серед них 15-річна дівчина, яка отримала поранення у селі Бузьке, Миколаївська область.