У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Компенсації за поховання. Фото для ілюстрації NewAfrica/depositphoto

У Миколаєві планують компенсувати витрати на поховання не лише для військових, а й для цивільних, загиблих внаслідок повномасштабної війни.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Відповідні зміни пропонують внести у програму соціального захисту населення на 2024-2026 роки.

— У цю програму ми додали пункт забезпечення відшкодування вартості встановлення надгробків загиблим цивільним громадянам. Раніше ми давали таку компенсацію тільки військовим, сьогодні вносимо зміни для тих цивільних, що загинули на території Миколаєва, їм теж буде надаватися компенсація, — пояснив директор департаменту соціального захисту Миколаївської міськради Сергій Василенко.

Згідно з проєктом рішення, опублікованим на сайті міськради, на реалізацію цього пункту у програмі соціального захисту передбачено 4 мільйони 200 тисяч гривень на три роки, з яких 600 тисяч гривень заплановано виділити вже у 2024 році.

Нагадаємо, у Миколаєві планують створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць. Книга пам’яті має увіковічити спогади про загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України та співробітників Служби безпеки України, добровольців.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.