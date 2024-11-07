Управління освіти за майже ₴19 млн закупить ноутбуки для 65 навчальних закладів Миколаєва

Заклади освіти Миколаєва отримають нові ноутбуки. Фото для ілюстрації з сайту 18000.com.ua

Управління освіти Миколаївської міської ради планує закупити 577 нових ноутбуків для навчальних закладів міста — дитячих садочків і шкіл.

Відповідний тендер опублікований в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник планує витратити на закупівлю 18 мільйонів 925 тисяч 600 гривень, тобто по 32 тисячі 800 гривень за один ноутбук. У тендерній документації зазначено, що вартість включає також витрати на доставку.

За ці кошти підрядник має забезпечити ноутбуками 65 закладів освіти Миколаєва: 26 дитячих садочків, 36 шкіл, Будинок творчості дітей та юнацтва, Станцію юних техніків і Миколаївський муніципальний академічний коледж.

Заклади освіти, що отримають техніку. Скриншот з тендерної документації Заклади освіти, що отримають техніку. Скриншот з тендерної документації

Ноутбуки повинні відповідати наступним вимогам:

Оперативна пам’ять не менше 8 ГБ

Накопичувач обсягом не менше 256 ГБ

Розмір діагоналі монітора не менше 15,6 дюймів

Операційна система Windows 11 Professional з ліцензією

«Мишку» у комплекті

Аукціон заплановано на 14 листопада, а поставити техніку переможець тендеру має до 13 грудня цього року.

Нагадаємо, що в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.