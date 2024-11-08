На спеціальній комісії обласної ради погодили виплати матеріальної допомоги мешканцям в рамках програми «Турбота»
- Пресреліз
•
- Миколаївська обласна рада
-
•
-
17:45, 08 листопада, 2024
-
У четвер, 7 листопада, під головуванням очільника Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які мають проблеми зі здоровʼям або опинилися в скрутному становищі через непередбачені обставини.
Як повідомляє Миколаївська обласна рада, комісія працює в рамках обласної програми соціального захисту населення «Турбота».
Під час засідання члени комісії розглянули 70 заяв — 61 нову та 9, які минулого засідання вирішили відправити на доопрацювання та збір додаткових документів.
«Разом з членами комісії розглянули кожну заяву окремо. Погодили виплати 63 заявникам, решта семеро будуть дозбирати документи для розгляду на наступному засіданні. Хочу наголосити, що кожен випадок складний, і ми намагаємось допомагати кожному. До речі, плануємо продовжити цю програму на наступний рік», — зазначив Антон Табунщик.
Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація» щодо основних показників діяльності підприємства та планів на четвертий квартал року.
Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Миколаївська обласна рада.
Останні новини про: Миколаївська обласна рада