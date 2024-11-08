На спеціальній комісії обласної ради погодили виплати матеріальної допомоги мешканцям в рамках програми «Турбота»

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 7 листопада, під головуванням очільника Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які мають проблеми зі здоровʼям або опинилися в скрутному становищі через непередбачені обставини.

Як повідомляє Миколаївська обласна рада, комісія працює в рамках обласної програми соціального захисту населення «Турбота».

Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

Під час засідання члени комісії розглянули 70 заяв — 61 нову та 9, які минулого засідання вирішили відправити на доопрацювання та збір додаткових документів.

«Разом з членами комісії розглянули кожну заяву окремо. Погодили виплати 63 заявникам, решта семеро будуть дозбирати документи для розгляду на наступному засіданні. Хочу наголосити, що кожен випадок складний, і ми намагаємось допомагати кожному. До речі, плануємо продовжити цю програму на наступний рік», — зазначив Антон Табунщик.

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація» щодо основних показників діяльності підприємства та планів на четвертий квартал року.