  • пʼятниця

    8 листопада, 2024

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На спеціальній комісії обласної ради погодили виплати матеріальної допомоги мешканцям в рамках програми «Турбота»

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 17:45, 08 листопада, 2024

Засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 7 листопада, під головуванням очільника Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які мають проблеми зі здоровʼям або опинилися в скрутному становищі через непередбачені обставини.

Як повідомляє Миколаївська обласна рада, комісія працює в рамках обласної програми соціального захисту населення «Турбота».

Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

Під час засідання члени комісії розглянули 70 заяв — 61 нову та 9, які минулого засідання вирішили відправити на доопрацювання та збір додаткових документів.

«Разом з членами комісії розглянули кожну заяву окремо. Погодили виплати 63 заявникам, решта семеро будуть дозбирати документи для розгляду на наступному засіданні. Хочу наголосити, що кожен випадок складний, і ми намагаємось допомагати кожному. До речі, плануємо продовжити цю програму на наступний рік», — зазначив Антон Табунщик.

Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація» щодо основних показників діяльності підприємства та планів на четвертий квартал року.

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Миколаївська обласна рада.

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список
Фармація не лише вийшла на прибуток, а й поступово його збільшує, — Табунщик
На сайт Миколаївської облради здійснено хакерську атаку: фахівці другий день працюють над відновленням
Реклама

Читайте також:

новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук
новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

На сайт Миколаївської облради здійснено хакерську атаку: фахівці другий день працюють над відновленням
Фармація не лише вийшла на прибуток, а й поступово його збільшує, — Табунщик
Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

4 години тому

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

СУСПІЛЬСТВО

Олена Козубовська

Головне сьогодні