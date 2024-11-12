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З 1 грудня в Одесі зросте ціна на проїзд у міському транспорті

В Одесі зростуть ціна на проїзд в міському транспорті. Фото: СulturemeterВ Одесі зростуть ціна на проїзд в міському транспорті. Фото: Сulturemeter

З 1 грудня в Одесі планують підвищити ціни на проїзд в трамваях, тролейбусах та маршрутках. Так, новий тариф на разовий проїзд у громадському транспорті виросте до 15 гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради. 

Зазначається, що рішення про підвищення вартості ухвалили через зростання собівартості послуг, викликане подорожчанням запчастин та інших матеріалів.

Зокрема, в КП «ОМЕТ» провели детальні розрахунки, які показали, що економічно обґрунтований тариф для перевезення одного пасажира становить майже 17,69 грн. Відповідність цих розрахунків перевірили спеціалісти департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

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У мерії повідомили, що пільги на проїзд зберігаються для учнів та студентів. Зокрема, для школярів вартість поїздки складатиме 2 грн, для студентів — 4 грн, а для населення за постійними проїзними квитками — 7 грн за поїздку.

Крім того, планується збільшення вартості проїзду в маршрутних таксі міста: до 20 грн по місту та до 40 грн при поїздці до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Нагадаємо, що на компенсацію проїзду пільговим категоріям у миколаївському міському транспорті у 2025 році з міського бюджету планують виділити 179,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у комунальних автобусах Миколаєва планують зробити безкоштовним проїзд для школярів. Для цього їм потрібно буде лише надати діючий учнівський квиток. 

Також в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. На даний момент термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс». 

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