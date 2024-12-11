  • середа

    11 грудня, 2024

  • 4.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 4.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеська область затвердила бюджет на 2025 рік: на що спрямують найбільше коштів

Одеська область затвердила бюджет на 2025 рік, фото: Одеська ОВАОдеська область затвердила бюджет на 2025 рік, фото: Одеська ОВА

Вчора, 10 грудня, в Одесі узгодили бюджет області на 2025 рік. Він складе близько 4,5 мільярдів гривень.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його інформацією, 80% бюджету спрямують на підтримку медицини, освіти та інших соціальних сфер. Понад пів мільярда гривень направлять на підтримку Сил оборони та відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії.

На імплементацію регіональних програм у проєкті обласного бюджету на 2025 рік передбачили понад 630 мільйонів гривень. Зокрема:

  • 313,4 мільйона заклали на програму «Здоров'я Одещини»;
  • 20 мільйонів виділять на програму підтримки захисників та захисниць;
  • понад 41 мільйон спрямують на програму «Соціальний захист населення».

Олег Кіпер також додав, що ключовими напрямками залишаються підтримка ветеранів та вимушено переміщених осіб, розвиток економіки, створення робочих місць, залучення інвестицій, будівництво укриттів, розвиток соціальних послуг, допомога бізнесу та модернізація житлово-комунального господарства.

Крім цього, у 2025 році Одещина продовжить реалізацію державних програм «єОселя», «Доступні кредити 5-7-9» і програму компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців Сил оборони.

Нагадаємо, що у Миколєві у 2025 році з міського бюджету планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.

Останні новини про: Одеська ОВА

Очільник Одеської ОВА розповів, чим область допомагає релокованому з Миколаєва бізнесу: перемовинами з банками та субвенцією
Машина за ₴4,5 млн та гроші у подарунок: що задекларували заступники очільника Одеської ОВА за 2023 рік
Реклама

Читайте також:

новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль
новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу приватну інклюзивну автошколу

Володимир Коваль

Останні новини про: Одеська ОВА

Машина за ₴4,5 млн та гроші у подарунок: що задекларували заступники очільника Одеської ОВА за 2023 рік
Очільник Одеської ОВА розповів, чим область допомагає релокованому з Миколаєва бізнесу: перемовинами з банками та субвенцією

У мерії Миколаєва закладають ₴5 тис. на проєкт нової розв'язки в Корабельному районі

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 поранених

Минулої доби росіяни шість разів атакували Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії