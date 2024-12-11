Одеська область затвердила бюджет на 2025 рік: на що спрямують найбільше коштів

Одеська область затвердила бюджет на 2025 рік, фото: Одеська ОВА

Вчора, 10 грудня, в Одесі узгодили бюджет області на 2025 рік. Він складе близько 4,5 мільярдів гривень.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його інформацією, 80% бюджету спрямують на підтримку медицини, освіти та інших соціальних сфер. Понад пів мільярда гривень направлять на підтримку Сил оборони та відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії.

На імплементацію регіональних програм у проєкті обласного бюджету на 2025 рік передбачили понад 630 мільйонів гривень. Зокрема:

313,4 мільйона заклали на програму «Здоров'я Одещини»;

20 мільйонів виділять на програму підтримки захисників та захисниць;

понад 41 мільйон спрямують на програму «Соціальний захист населення».

Олег Кіпер також додав, що ключовими напрямками залишаються підтримка ветеранів та вимушено переміщених осіб, розвиток економіки, створення робочих місць, залучення інвестицій, будівництво укриттів, розвиток соціальних послуг, допомога бізнесу та модернізація житлово-комунального господарства.

Крім цього, у 2025 році Одещина продовжить реалізацію державних програм «єОселя», «Доступні кредити 5-7-9» і програму компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців Сил оборони.

Нагадаємо, що у Миколєві у 2025 році з міського бюджету планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.