У Херсоні скандальна фірм отримала ще один підряд на ремонт укриття вартістю ₴16 млн

Укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Херсоні фірма, яка часто виграє тендери на ремонт укриттів у місті та фігурувала у кримінальному провадженні, отримала ще один підряд на капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонської гімназії №1.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Скриншот з ProZorro

Вартість ремонту складає 16 мільйонів 12 тисяч 178 гривень. Підряд отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Будпостач-СТСВ», яке вже не перший рік отримує мільйонні підряди на ремонт.

Роботи підрядник має закінчити до кінця літа 2025 року. В грудні підрядник отримає майже 4 мільйони гривень.

За даними системи Youcontrol, ТОВ «Будпостач-СТСВ», з яким уклали договір, на ринку вже понад 9 років. Спочатку компанія була зареєстрована у Львові й мала назву «Вектор-СВС». Восени 2023 року її місцезнаходження перереєстрували в Івано-Франківську. Згодом ТОВ отримало херсонську реєстрацію.

Бенефіціарами компанії є мешканець Івано-Франківська Олександр Новохатський, львівянин Віктор Спурза та Олександр Загоскін з Кировоградщини.

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Починаючи з 2016 року товариство приймало участь у 34 закупівлях, з них лише 2 за конкурсом, а інші - без використання Prozorro. Договорів уклали 33 на загальну суму 107,3 мільйона гривень. Більшість угод — 28 на загальну суму 90,8 мільйона гривень — ТОВ «Будпостач-СТСВ» підписало з відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради на ремонт укриттів.

За інформацією проекту «Антикорупційний вимір», товариство «Будпостач-СТСВ» згадується у кримінальному провадженні від 2023 року щодо можливих розтрати та привласнення бюджетних коштів на поточному ремонті захисних споруд цивільного захисту Херсона.

Крім того, як повідомляє херсонське видання «Мост», компанія вирішила спробувати отримати контроль над ринком стоматологічних послуг. Для цього директор «Будпостач-СТСВ» Олександр Новохацький створив фірму, яка нібито займається стоматологією.

Раніше повідомлялося, що «Будпостач СТСВ» отримала замовлення на підземну школу на суму 90 мільйонів гривень. Журналісти Bihus.Info намагалися зв'язатися з підрядниками за адресою їхньої реєстрації у Херсоні, але офіс був зачинений. Сусід повідомив, що будівельники зняли табличку з дверей і втекли з приміщення.