«Такої судді, як я, не було і не буде»: Одеська суддя не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю ₴700 тис. на рік

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж, ілюстрація: «Слідство.Інфо»

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не задекларувала оренду квартири в Об’єднаних Арабських Еміратах, вартість якої становила близько 700 тисяч гривень, що майже дорівнює її річному доходу.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо»

За інформацією, яку дослідили журналісти «Слідства.Інфо», йдеться про квартиру площею 117 м² у 14-поверховій новобудові «Orin Building», розташовану в районі Аль-Барша, за 15 хвилин їзди від острова Пальма Джумейра в Дубаї. Квартира складається з холу та двох спалень.

Згідно з орендним контрактом, який «Слідство.Інфо» отримало від видання LeMonde, Алла Маломуж мала сплатити 70 000 дирхам (приблизно 675 500 гривень) за оренду квартири в Дубаї з жовтня 2023 року до жовтня 2024 року. Однак у її декларації за 2023 рік, коли ця угода вже була чинною, не згадується про нерухомість у Дубаї.

«У своїй декларації за 2023 рік суддя Маломуж вказала, що її річний дохід (зарплата судді) становить 725 353 гривень та 47 тисяч гривень аліментів на дитину. Тобто оренда майна в Дубаї могла скласти майже весь річний заробіток судді. Суддя не вказує місце роботи чоловіка у декларації, натомість зазначає, що останні декілька років він має 30 тисяч доларів США заощаджень», – йдеться у розслідуванні.

У коментарі журналісту «Слідства.Інфо» суддя Маломуж спростувала факт оренди квартири в Дубаї та запропонувала журналістам передати отриману інформацію до правоохоронних органів.

«Такої судді, як я, я вам з рукою на серце скажу, що не було і, мабуть, не буде. За своє життя я не взяла жодного хабаря, — сказала телефоном суддя Маломуж. — Я чинила судочинство лише у відповідності до законодавства. Таку суддю, як я, треба було б висвітлити і поставити на п’єдестал».

Нагадаємо, в Одеській області затримали уповноваженого з антикорупційної діяльності держпідприємства та його спільника. Їм інкримінують вимагання хабаря у військовозобов’язаного за допомогу в знятті з військового обліку.