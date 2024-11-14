На Одещині антикорупційного службовця та його спільника підозрюють у вимаганні хабаря за зняття з військобліку

Антикорупційного службовця підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

В Одеській області затримали уповноваженого з антикорупційної діяльності держпідприємства та його спільника. Їм інкримінують вимагання хабаря у військовозобов’язаного за допомогу в знятті з військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що за 17 тисяч доларів фігуранти обіцяли через знайомих лікарів оформити фіктивну документацію, що допоможе МСЕК прийняти рішення про непридатність до служби. А також допоможе отримати статусу особи з інвалідністю другої групи.

Протягом кількох місяців підозрювані вимагали хабар з військовозобов’язаного, погрожуючи створити проблеми, якщо гроші не буде сплачено. Фігурантів затримали «на гарячому» під час отримання грошей.

Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Антикорупційного службовця та його спільника підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури Антикорупційного службовця та його спільника підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури Антикорупційного службовця та його спільника підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Нагадаємо, що посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії затримали під час отримання хабаря у 2 тисячі доларів за надання чоловіку фейкової групи інвалідності.