У МОЗ розповіли, хто виконуватиме функції Центральної МСЕК

МСЕК. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що під час останнього засідання уряду були ухвалені зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

«За рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився.

«Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена», — повідомляють в МОЗ.

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Раніше, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що не планує подавати у відставку через ситуацію з МСЕК.

Після того, Віктор Ляшко розповів, що згідно з новим законопроєктом, медико-соціальна експертиза буде проводитися в кластерних та надкластерних лікарнях.