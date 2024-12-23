  • понеділок

    23 грудня, 2024

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одеському українському театрі проведуть модернізацію освітлення за майже ₴5 млн

В Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька модернізують постановочне освітлення. На ці потреби виділять майже 5 мільйонів гривень. 

Відповідний тендер уже опублікував департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.

Скріншот з сайту prozorro.gov.uaСкріншот з сайту prozorro.gov.ua

Модернізація передбачає встановлення сучасного обладнання, серед якого: два пульти відеоефектів, 14 потужних прожекторів, розгалужувачі сигналу, 30 розподільних колонок.

Також в театре планують оновить освітлення сцени. Для цього закуплять 12 LED профільних прожекторів, два пульти керування, прожектори слідкуючого світла та генератори диму.

Умови закупівлі можна оскаржити до опівночі 3 січня. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 6 січня, а того ж дня проведуть аукціон. Поставка обладнання має бути завершена до 28 лютого 2025 року.

Раніше в Одеському районі скасували ризиковий тендер на реконструкцію будівлі сільської ради через порушення вимог замовника. Очікувана вартість закупівлі склала 29,2 мільйонів гривень.

Останні новини про: Одеса

В Одеському зоопарку леопард напав на працівника: поліція знешкодила тварину
В Одесі чоловік підпалив вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом з вікна
В Одеському зоопарку застрелили леопарда: зоозахисники вимагають розслідувати інцидент
Реклама

Читайте також:

новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук

Останні новини про: Одеса

В Одеському зоопарку застрелили леопарда: зоозахисники вимагають розслідувати інцидент
В Одесі чоловік підпалив вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом з вікна
В Одеському зоопарку леопард напав на працівника: поліція знешкодила тварину

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

3 години тому

Збитки екології Миколаївщини через повномасштабну війну сягнули $2,3 млрд, — дослідження

Юлія Бойченко

Головне сьогодні