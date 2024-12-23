В Одеському українському театрі проведуть модернізацію освітлення за майже ₴5 млн

В Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька модернізують постановочне освітлення. На ці потреби виділять майже 5 мільйонів гривень.

Відповідний тендер уже опублікував департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.

Скріншот з сайту prozorro.gov.ua

Модернізація передбачає встановлення сучасного обладнання, серед якого: два пульти відеоефектів, 14 потужних прожекторів, розгалужувачі сигналу, 30 розподільних колонок.

Також в театре планують оновить освітлення сцени. Для цього закуплять 12 LED профільних прожекторів, два пульти керування, прожектори слідкуючого світла та генератори диму.

Умови закупівлі можна оскаржити до опівночі 3 січня. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 6 січня, а того ж дня проведуть аукціон. Поставка обладнання має бути завершена до 28 лютого 2025 року.

Раніше в Одеському районі скасували ризиковий тендер на реконструкцію будівлі сільської ради через порушення вимог замовника. Очікувана вартість закупівлі склала 29,2 мільйонів гривень.