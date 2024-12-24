На Херсонщині до кінця року встановлять 20 мобільних укриттів, — обласна влада

В Херсонській області встановлюють мобільні укриття. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

В Херсонській області до кінця року встановлять 20 мобільних укриттів. На це з обласного бюджету виділили сім мільйонів гривень.

Херсонська ОВА відзвітувала про хід реалізації програми із закупівлі мобільних укриттів у регіоні.

Так, на сьогодні вже встановили 15 захисних споруд у Херсонській, Бериславській, Великоолександрівській, Високопільській, Новорайській, Білозерській та Музиківській громадах.

До кінця року ще 5 укриттів отримають Нововоронцовська, Борозенська та Херсонська громади.

В Херсонській області встановлюють мобільні укриття. Фото: пресслужба Херсонської ОВА В Херсонській області встановлюють мобільні укриття. Фото: пресслужба Херсонської ОВА В Херсонській області встановлюють мобільні укриття. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Раніше повідомлялось, що управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір на будівництво протирадіаційного укриття вартістю 82 мільйони гривень із київською компанією «Тенсенс», яка не має власної техніки, офісу та співробітників.