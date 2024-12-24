  • вівторок

    24 грудня, 2024

  • 4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 4.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше

Жителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше. Ілюстративне фото: УНІАНЖителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше. Ілюстративне фото: УНІАН

Жителі деяких населених пунктів Одеської області, де немає газопостачання та централізованого опалення, платитимуть за електроопалення майже вдвічі менше.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, йдеться про жителів міст Кілія, Вилкове, Арциз, смт Сергіївка та деяких інших населених пунктів. Для них вартість становитиме 2,64 гривні за кіловат (до 2000 кВт), що майже вдвічі менше від стандартного тарифу.

Він зазначив, що таке рішення ухвалив Кабмін за ініціативою обласної влади. 

«Кабмін спростив процедуру переходу на тариф для електроопалення для мешканців багатоквартирних будинків у населених пунктах, в яких відсутнє газопостачання та централізоване теплопостачання», — написав він.

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську планують змінити тарифи на теплопостачання від комунального підприємства «Тепло-Сервіс».

Останні новини про: Одещина

На Одещині прикордонники викрили українку, що намагалася потайки провезти майже 15 кг срібла
У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині
В Одесі відкрили центри для вивчення «Захисту України»
Реклама

Читайте також:

новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Останні новини про: Одещина

В Одесі відкрили центри для вивчення «Захисту України»
У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині
На Одещині прикордонники викрили українку, що намагалася потайки провезти майже 15 кг срібла

Символ волі та єдності: у Львові встановили найбільший в Україні тризуб із дідухів

На Миколаївщині не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік

4 години тому

У Миколаєві на аукціоні продають комплекс будівель за ₴39,5 млн — на території є вантажне відділення Нової пошти

Головне сьогодні