Жителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше. Ілюстративне фото: УНІАН

Жителі деяких населених пунктів Одеської області, де немає газопостачання та централізованого опалення, платитимуть за електроопалення майже вдвічі менше.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, йдеться про жителів міст Кілія, Вилкове, Арциз, смт Сергіївка та деяких інших населених пунктів. Для них вартість становитиме 2,64 гривні за кіловат (до 2000 кВт), що майже вдвічі менше від стандартного тарифу.

Він зазначив, що таке рішення ухвалив Кабмін за ініціативою обласної влади.

«Кабмін спростив процедуру переходу на тариф для електроопалення для мешканців багатоквартирних будинків у населених пунктах, в яких відсутнє газопостачання та централізоване теплопостачання», — написав він.

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську планують змінити тарифи на теплопостачання від комунального підприємства «Тепло-Сервіс».