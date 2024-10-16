У Вознесенську планують затвердити нові тарифи на тепло: що зміниться

Тариф на тепло. Фото для ілюстрації з сайту gazeta1

У Вознесенську планують змінити тарифи на теплопостачання від комунального підприємства «Тепло-Сервіс».

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Вознесенської громади, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що у місті діє двоставковий тариф. Це означає, що мешканці Вознесенська платять за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону. Споживач платить за тепло двома частинами: фіксованою та змінною. Перша частина — це фіксована плата, яка не залежить від того, скільки тепла ви фактично використали. Друга частина — це плата за фактично спожите тепло. Вона нараховується за обсяг тепла, яке споживачі отримали в опалювальний період.

Відповідно до проєкту рішення для потреб населення тариф від комунального підприємства «Тепло-Сервіс» становитимуть:

35,17 грн з ПДВ — річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 метр квадратний щомісячно протягом року (було 27,28 грн)

68,03 грн з ПДВ — за одиницю фактичної спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 метр квадратний щомісячно протягом опалювального періоду (було 69,79 грн)

2093,57 грн з ПДВ — за одиницю фактичної спожитої теплової енергії для споживачів з лічильниками в опалювальний період за 1 Гкал (було 2140,89 грн)

8712,44 грн з ПДВ — одноставковий тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період для споживачів з лічильниками за 1 Гкал (було 6605,57)

Для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів:

35,17 грн з ПДВ — річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1 метр квадратний щомісячно протягом року (було 27,28 грн)

112,63 грн з ПДВ — за одиницю фактичної спожитої теплової енергії для споживачів без лічильників в розрахунку на 1 метр квадратний щомісячно протягом опалювального періоду (було 114,19 грн)

3455,10 грн з ПДВ — за одиницю фактичної спожитої теплової енергії для споживачів з лічильниками в опалювальний період за 1 Гкал (було 3502,85 грн)

10077,06 грн з ПДВ — одноставковий тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період для споживачів з лічильниками за 1 Гкал (було 7979 грн)

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» хоче цьогоріч запровадити двоставковий тариф.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи.

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.