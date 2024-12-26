«єОселя»: аграрії зможуть отримати підтримку від держави

ЖК Рів'єра, Миколаїв, фото: ЛУН

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом із головою правління «Укрфінжитло» Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя», спрямованої на підтримку аграріїв.

Про це Віталій Коваль повідомив у Фейсбуці.

Повідомляється, що іпотечна програма включатиме доступні кредити під 3% та 7% строком на 20 років для придбання житла, а пріоритет буде надано сільським територіям.

«Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», — повідомив Віталій Коваль.

Повідомлялось, що цього року в Одеській області 364 родини захисників скористалися програмою «єОселя» та отримали компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами на житло.

Нагадаємо, програма «єОселя» стартувала у 2022 році, і є частиною політики «Зроблено в Україні». З початку 2024 року за програмою доступного житла «єОселя» українські родини оформили 7254 кредити на загальну суму 12,4 мільярда гривень.

Згодом Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Тепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.