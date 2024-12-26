З 1 січня година паркування в Одесі коштуватиме 30 гривень
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- Світлана Іванченко
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14:45, 26 грудня, 2024
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З 1 січня 2025 року година паркування в Одесі коштуватиме 30 гривень. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 26 грудня.
Крім погодинного тарифу, визначили вартість місячних і річних абонементів, а також особливості їхнього використання.
Зокрема, місячний абонемент для фізичних осіб коштуватиме 2,5 тисячі гривень. А річний абонемент для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб — 28 тисяч гривень.
Зазначається, що окремі категорії громадян мають право на безоплатне паркування.
Згідно з рішенням, пільги надаються:
- особам з інвалідністю та їхнім перевізникам (за наявності відповідного розпізнавального знака та паркування на спеціальних місцях);
- учасникам бойових дій;
- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- працівникам дипломатичних представництв та міжнародних організацій, які користуються службовим транспортом.
Рішення набере чинності з початку наступного року, скасувавши попередній тариф, затверджений у липні 2023 року.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, чому у центрі міста організовують платне паркування, де раніше це було заборонено.
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