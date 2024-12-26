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З 1 січня година паркування в Одесі коштуватиме 30 гривень

З січня в Одесі нові тарифи на паркування. Ілюстративне фото: Ділова ОдесаЗ січня в Одесі нові тарифи на паркування. Ілюстративне фото: Ділова Одеса

З 1 січня 2025 року година паркування в Одесі коштуватиме 30 гривень. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 26 грудня.

Крім погодинного тарифу, визначили вартість місячних і річних абонементів, а також особливості їхнього використання.

Зокрема, місячний абонемент для фізичних осіб коштуватиме 2,5 тисячі гривень. А річний абонемент для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб — 28 тисяч гривень.

Зазначається, що окремі категорії громадян мають право на безоплатне паркування. 

Згідно з рішенням, пільги надаються:

  • особам з інвалідністю та їхнім перевізникам (за наявності відповідного розпізнавального знака та паркування на спеціальних місцях);
  • учасникам бойових дій;
  • постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • працівникам дипломатичних представництв та міжнародних організацій, які користуються службовим транспортом.

Рішення набере чинності з початку наступного року, скасувавши попередній тариф, затверджений у липні 2023 року.

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, чому у центрі міста організовують платне паркування, де раніше це було заборонено.

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