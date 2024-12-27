Антимонопольний комітет оштрафував 14 компаній за змови на тендерах морпорту «Південний»

«Морський торговельний порт «Південний». Ілюстративне фото пресслужби морпорту

Антимонопольний комітет визнав 14 компаній учасниками серії змов на торгах, організованих державним підприємством «Морський торговельний порт «Південний». Їх оштрафовали на більш ніж 23 мільйони гривень.

Як повідомили у пресслужбі АМКУ, у змовах брали участь ТОВ «Міленіум Мерітайм» (перейменоване на ТОВ «Радена 2020»), ТОВ «Техносолюшн», ТОВ «Южморсервіс», ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД», ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ТОВ «Алюр Груп», ТОВ «Енреро», ТОВ «Інжпортсервіс», ТОВ «Техморснаб», ТОВ «Будкомплект» 14», ТОВ «Метком-Груп», ВФК «Облзбут», ТОВ «Імпорт Партс Трейд», ТОВ «Майнінг Ліфт Машинері».

Зазначається, що вони брали участь у 34 тендерах на закупівлю обладнання, запасних частин і матеріалів, загальною вартістю понад 195 мільйонів гривень.

Згідно з висновками Комітету, змовники погоджували свою поведінку під час торгів, що призвело до спотворення результатів. За вчинення антиконкурентних узгоджених дій компанії оштрафовали на загальну суму 23,4 мільйонів гривень.

Інформація про компанії-порушників вже внесена до Зведених відомостей про спотворення результатів торгів. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», ці підприємства тепер можуть бути позбавлені права брати участь у державних закупівлях протягом трьох років через попередні антиконкурентні дії.

Раніше повідомлялось, що компанії «Миколаївпаливо» та «Торгова компанія Миколаївоблпаливо» оштрафували на більше 118 тисяч гривень за змову під час торгів.