  • середа

    1 січня, 2025

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні поліція охорони майже за мільйон охоронятиме будівлю розграбованого музею

Херсонський обласний художній музей. Фото: МОСТХерсонський обласний художній музей. Фото: МОСТ

Комунальний заклад «Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка» уклав договір на надання послуг з охорони із управлінням поліції охорони Херсонської області вартістю 963 600 гривень.

Про це йдеться у договорі, опублікованому на Prozorro, пише МОСТ.

За ці гроші поліцейські охоронятимуть протягом 2025 року будівлю пограбованого росіянами восени 2022 року музею.

Закупівлю провели по безтендерній процедурі закупівлі в одного учасника через те, що такі послуги може надати тільки він.

Як відомо, загальна кількість незаконно вивезеного майна музею перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

Ідентифікованих творів мистецтва наразі 114, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році. Зокрема, 113 — кількість творів, які перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди, точне місцезнаходження однієї роботи невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Нагадаємо, в Херсоні планують витратити 686 тисяч гривень на моніторинг роботи сигналізації дверей в укриттях.

Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

Аліса Мелік-Адамян

Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу