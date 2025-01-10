В Одесі підряд з ремонту доріг на ₴2,6 млн віддали фірмі депутата міськради

В Одесі компанії «Ростдорстрой», яка належить депутату Одеської міської ради, без аукціону віддали підряд на ремонт доріг. Підряднику заплатять за роботу 20,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Скриншоти з ProZorro

Мова йде про ремонт доріг та засипання траншей після аварійних ремонтів тепломереж. Замовником виступило комунальне підприємство «Міські дороги». На аукціон прийшла лише одна компанія «Ростдорстрой», запропонувавши трохи нижню ціну. Стартова ціна склала 20 мільйонів 773 тисячі 723 гривні, а кінцева стала — 20 мільйоні 696 тисяч гривень.

Скриншоти з ProZorro

У тендерній документації вказано, підрядник має ремонтувати покриття на тротуарах та дорогах, наносити дорожню розмітку, встановлювати бордюри і засипати траншеї після проведення ремонтів. Всі роботи виконуватимуться до кінця грудня 2025 року.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ «Ростдорстрой» наразі є депутат Одеської міськради Юрій Шумахер — представник партії «Довіряй ділам», та бізнесмен Євген Коновалов. Як повідомляло місцеве видання 368.media, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні дані у декларації Юрія Шумахера.

Також Центр публічних розслідувань дослідив найдорожчі тендери Одещини за весняний період, опубліковані на Prozorro. Ростдорстрой весною підписав два договори на 2,6 мільярда.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на 14,6 мільйона гривень з фірмою депутата Одеської обласної ради. На торгах було подано єдину пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю «Березівкаагрошляхбуд». Утримувати дороги підрядник буде до 31 грудня 2025 року.