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В Одесі на онлайн-аукціон виставили земельну ділянку зі стартовою ціною понад ₴4 млн

На земельному онлайн-аукціоні в Одесі продадуть комунальну ділянку площею трохи більше одного гектара. Ціна лоту стартує від 4,8 мільйона гривень.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міської ради, ділянка вільна від забудови та не сільськогосподарського призначення, розташована на вулиці Промисловій.

Пропозиції почнуть приймати з 14 січня до 10 лютого. Аукціон проведуть — 11 лютого о 12:05. 

Запропонована ділянка на карті Одеси. Фото: Одеська міськрадаЗапропонована ділянка на карті Одеси. Фото: Одеська міськрада

Зазначається, що в Одесі продаж ділянок на земельних торгах проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу на платформі Prozorro. 

«Перевага земельних аукціонів в тому, що права власності чи користування ділянками набуваються прозоро та на конкурентних засадах. Причому брати фізичну участь в торгах  не потрібно, достатньо лише доступу до Інтернету», — запевнили у мерії.

Більш детальну інформацію про умови аукціону можна дізнатись на сайті zakupivli.

Нагадаємо, що на аукціон з оренди держземлі виставили 142 ділянки у Миколаївській області.

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