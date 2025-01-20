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Міський бюджет Одеси отримав понад ₴59 млн від сплат за паркування у 2024 році

Муніципальний інспектор перевіряє авто в Одесі. Фото: пресслужба Одеської міської радиМуніципальний інспектор перевіряє авто в Одесі. Фото: пресслужба Одеської міської ради

У 2024 році Одеський міський бюджет поповнився більше ніж на 59 мільйонів гривень за рахунок зборів за паркування.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міської ради, муніципальні інспектори з паркування зафіксували  майже 169 тисяч порушень правил зупинки, стоянки та паркування, а також випадків несплати за паркування.

«В бюджет Одеської міської територіальної громади, з урахуванням 50%-ї сплати протягом перших десяти діб, надійшло 53,02 мільйони гривень. Показник сплати склав  94,5% від кількості накладених штрафів. Також до бюджету міста в 2024 році надійшло 59,23 мільйони гривень збору за місця для паркування», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року година паркування в Одесі коштує 30 гривень. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 26 грудня 2024 року.

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