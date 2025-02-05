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Міська влада Одеси виділила понад ₴200 млн на обороноздатность

Засідання сесії Одеської міської ради. Архівне фото: Одеська міськрадаЗасідання сесії Одеської міської ради. Архівне фото: Одеська міськрада

В Одесі збільшили фінансування програм обороноздатності на 211 мільйонів гривень. Загалом на ці потреби в міському бюджеті закладено 337 мільйонів гривень, що значно менше, ніж минулого року. 

Відповідні зміни депутати затвердили на сесії Одеської міської ради сьогодні, 5 лютого.

Керівник департаменту фінансів Андрій Зарицький розповів про розподіл бюджетних коштів у минулому та цьому році.

«Відносно запланованого фінансування на оборону у цьому році на попередній бюджетній сесії ми заклали бюджет у 126 мільйонів і сьогодні відбулось збільшення на 211 мільйонів, що складає 337 мільйонів на всі чинні програми щодо підтримки та фінансування обороноздатності», — розповів він.

За його словами, у 2024 році місто спрямувало на обороноздатність 1 мільярд 415 мільйонів гривень, які розподілили між міськими програмами. Зокрема, на департамент муніципальної безпеки та програму з підтримки територіальної оборони, але на наразі цей підрозділ не функціонує.

«Минулий рік ми заклали більше коштів на департамент муніципальної безпеки на програму з підтримки територіальної оборони, де була закупівля обладнання. У зв’язку з тим що цей підрозділ сьогодні не виконує цю функцію ми і не збільшували фінансування. Якщо запрацює департамент муніципальної безпеки і надасть бюджетний запит на програму, то дійсно ми будемо виконувати і фінансувати», — зазначив головний фінансист мерії.

Крім того, приблизно 840 мільйонів гривень не освоїли в минулому році. Ці кошти направлять на актуальні програми та потреби громади цьогоріч. 

Нагадаємо, що на охорону фортифікаційних споруд на території Миколаївської області планують витратити 4,4 мільйона гривень

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