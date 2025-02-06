«Миколаївоблтеплоенерго» майже рік шукає донора для будівництва нової тепломережі за майже ₴500 млн

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що планують впродовж року знайти донора для будівництва нової тепломережі на Пограничній за майже пів мільярда гривень.

Про це у четвер, 6 лютого, розповів директор підприємства Микола Логвінов відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті».

Як відомо, ще в березні 2024 року «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на будівництво підземної магістральної теплової мережі для централізованого теплопостачання міста в межах вулиць Погранична, Корабелів та Маршала Василевського. Тендер на виконання робіт виграла група компаній «Автострада», яка мала отримати 487 мільйонів гривень за реалізацію проєкту. Початково планувалося завершити будівництво підземної тепломережі до кінця 2024 року, а гідравлічні випробування — до листопада того ж року.

Проте через відсутність фінансування роботи так і не розпочались. Микола Логвінов пояснив, що аукціон був проведений завчасно, аби з’ясувати реальний бюджет для виконання робіт.

За його словами, оскільки нова тепломережа проходитиме по новій трасі, її будівництво можна буде здійснювати навіть у опалювальний сезон.

— Проєкт не переглядався, він залишається незмінним. Ми шукаємо донора і вже є певні напрацювання. Я впевнений, що цього року питання буде вирішене. Хоча ми не можемо гарантовано сказати, що мережу збудують саме в 2024 році, але я відчуваю, що фінансування буде знайдено. Оскільки мережа проходить по новій трасі, її можна будувати навіть у опалювальний сезон, — сказав він.

Як відомо, на початок 2025 року борг держави перед КП «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити 1 мільярд гривень, через різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.