«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Ремонт тепломережі по вулиці Пограничній у Миколаєві. Архівні фото «МикВісті»

Будівництво тепломережі за майже пів мільярда гривень по вулиці Пограничній у Миколаєві не розпочнуть цього року — досі не знайшли донора.

Про це «МикВісті» розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», що є замовником робіт, Микола Логвінов.

Зазначимо, що попри це комунальне підприємство провело торги. Підряд на будівництво тепломережі отримала група компаній «Автострада». За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень. Завершити будівництво мережі довжиною 3,5 кілометра з двох труб діаметром 530 міліметрів поруч зі старою, а також відновити дорожнє покриття та газони, згідно з тендером, компанія мала б до кінця 2024 року.

Однак у коментарі «МикВісті» Микола Логвінов сказав, що поки роботи розпочинати не будуть, оскільки на них немає фінансування. Він також пояснив, для чого підприємство завчасно провело аукціон. За його словами, замовник хотів з'ясувати реальний бюджет, за який підрядник може виконати роботи.

— Нам ці торги були потрібні, щоб зрозуміти реальний бюджет цього всього. Тому що, згідно з проєктом, там 513 мільйонів гривень було, а торги відбулися на 480 мільйонів, тобто на 30 мільйонів менше від запропонованої вартості. Тому нам це потрібно було, щоб з'ясувати реальний бюджет і пропонувати донору вже таку суму, — сказав він.

Директор комунального підприємтсва «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото «МикВісті»

Микола Логвінов розповів, що у такому разі підрядник зможе невідкладно почати роботи, як тільки підприємство-замовник знайде донора, готового профінансувати будівництво мережі.

— У випадку, коли знайдеться донор, роботи зможуть почати дуже швидко, тому що тендер вже проведений, підрядник вже знайдений, ми так і планували, — сказав він.

Директор підприємства пояснив, чому досі не вдалося знайти фінансування для проєкту. За його словами, окупність будівництва тепломережі — близько 50-60 років.

— На жаль, це досить великі вкладення, і донори не готові вкладати кошти, адже тепломережі — це нерентабельний проєкт, за рахунок втрат на мережі окупність цього проєкту 50 або 60 років. В ідеалі НАК «Нафтогаз», який є власником мережі, сам би знайшов донорів або кошти і побудував нову тепломережу, — сказав Микола Логвінов.

На питання, чому, на його думку, у тендері взяла участь лише одна компанія «Автострада», яка фактично отримала підряд без конкуренції, директор підприємства припустив, що це може бути через стислі строки та особливі умови договору, зокрема авансову ставку у розмірі 10% від усієї вартості робіт.

— Не знаю, думаю, може бути пов'язане з тим, що строки дуже стислі, з тим, що там сума авансового платежу була всього 10%, оскільки ми готували цю пропозицію під вимоги міжнародних донорів. Донори завжди платять аванс 10%, не більше, а в Україні компанії звикли отримувати 30-40%, — сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» заборгувало НАК «Нафтогаз України» близько 500 мільйонів гривень за природний газ. Однак директор підприємства Микола Логвінов запевняє, що заборгованість «Миколаївоблтеплоенерго» перед НАК «Нафтогаз України» не вплине на початок нового опалювального сезону 2024-2025. За його словами підприємство на 100% готове до початку сезону.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Провал опалювального сезону 2023-2024 у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Після цього у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних. Було тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.

Коментуючи ситуацію, яка виникла з пуском тепла у будинки миколаївців у грудні, Олександр Сєнкевич запевнив, що це не проблема управління, а наслідки руйнування магістральних мереж Миколаївської ТЕЦ по вулицях Погранична, Маріупольська (колишня Московська), 3-я Слобідська та проспект Богоявленський.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «МикВісті» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.