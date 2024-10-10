«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» заборгувало НАК «Нафтогаз України» близько 500 мільйонів гривень за природний газ.

Про це повідомив директор підприємства Микола Логвінов в ефірі програми «Діалог».

Разом з тим він зазначив, що різниця в тарифах підприємства з початку повномасштабного вторгнення склала понад 800 мільйонів гривень. Різниця в тарифах — сума, яка утворюється через різницю між фактичними витратами на надання послуг і сумою, яку споживачі сплачують за встановленими тарифами.

— На час воєнного стану тарифи на тепло залишаються незмінними, а різниця формується між фактичними витратами і діючим тарифом. Наразі різниця для нашого підприємства складає 800 мільйонів гривень. Це сума, яку держава має компенсувати «Миколаївоблтеплоенерго». Борги за газ становлять близько 500 мільйонів гривень, тобто різниця в тарифах майже вдвічі перевищує наші борги. Ситуація не вирішується, і ми сплачуємо борги перед НАК «Нафтогаз» у міру надходження платежів від населення. Однак різниця в тарифах лише зростає і не компенсується», — пояснив Микола Логвінов.

У 2022 році, за його словами, різницю в тарифах компенсувала Миколаївська міська рада, але згодом ці зобов’язання перейшли до держави.

В коментарі «МикВісті» Микола Логвінов розповів, що підприємство постійно звертається до держави з проханням про компенсацію.

— Чи планує держава нам компенсувати різницю в тарифах, коли вона планує її компенсувати. От якраз про це нічого не відомо, ми б дуже хотіли ці гроші отримати. Ми постійно звертаємося до держави з цього приводу, — сказав він.

Разом з тим Микола Логвінов запевняє, що заборгованість «Миколаївоблтеплоенерго» перед НАК «Нафтогаз України» не вплине на початок нового опалювального сезону 2024-2025. За його словами підприємство на 100% готове до початку сезону.

— Розрахунки з НАК «Нафтогаз» не впливають на готовність до опалювального сезону в Миколаєві. Ми готові до сезону на 100%. Кошти потрібні не для старту, а для впровадження нових технологій, будівництва котелень та модернізації підприємства. Проте ми очікуємо, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно», — сказав він.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.