  • субота

    8 лютого, 2025

  • -4.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • -4.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині відремонтують зруйнований від обстрілів будинок за ₴3,5 млн

Пошкоджений через обстріл будинок в Ізмаїлі. Фото: Ізмаїльська РВАПошкоджений через обстріл будинок в Ізмаїлі. Фото: Ізмаїльська РВА

В Ізмаїлі Одеської області відремонтують пошкоджений внаслідок російської атаки багатоквартирний будинок за адресою вулиця Флотська, 37.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пише «Суспільне Одеса».

Зазначається, що оголошена вартість робіт  на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку складає 3,5 мільйона гривень.

Тендер на відновлення будинку в Ізмаїлі. Скриншот з ProZorroТендер на відновлення будинку в Ізмаїлі. Скриншот з ProZorro

Підрядник повинен буде виконати робити до 30 травня. Внаслідок вибухової хвилі в будинку пошкоджено фасад, 415 квадратних метрів покрівлі, водостічні труби, жолоби та близько 150 квадратних метрів стель. Крім того, розбилися вікна, металопластикові дверні блоки та декілька балконів. 

Згідно акту комісійного обстеження, потрібно замінити домовий вентилятор, кондиціонер, 12 люстр, 17 вимикачів та 31 світильник.

Нагадаємо, вночі 30 січня росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі та районна лікарня.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів
Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн
У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Аліна Квітко
новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян
новини

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн
Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн
У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Даріна Мельничук

На Миколаївщині прогнозують холодну погоду: температура опуститься до -8°