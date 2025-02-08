На Одещині відремонтують зруйнований від обстрілів будинок за ₴3,5 млн

Пошкоджений через обстріл будинок в Ізмаїлі. Фото: Ізмаїльська РВА

В Ізмаїлі Одеської області відремонтують пошкоджений внаслідок російської атаки багатоквартирний будинок за адресою вулиця Флотська, 37.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пише «Суспільне Одеса».

Зазначається, що оголошена вартість робіт на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку складає 3,5 мільйона гривень.

Тендер на відновлення будинку в Ізмаїлі. Скриншот з ProZorro

Підрядник повинен буде виконати робити до 30 травня. Внаслідок вибухової хвилі в будинку пошкоджено фасад, 415 квадратних метрів покрівлі, водостічні труби, жолоби та близько 150 квадратних метрів стель. Крім того, розбилися вікна, металопластикові дверні блоки та декілька балконів.

Згідно акту комісійного обстеження, потрібно замінити домовий вентилятор, кондиціонер, 12 люстр, 17 вимикачів та 31 світильник.

Нагадаємо, вночі 30 січня росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі та районна лікарня.