В Одесі за майже ₴6,6 млн охоронятимуть дитячий центр «Молода гвардія»

В Одесі охоронятимуть дитячий центр «Молода гвардія», для цього з міського бюджету виділять майже 6,6 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікували на платформі державних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Скріншот зі сторінки державних закупівель Prozorro

Згідно з документацією, підрядник має організувати комплексну охорону дитячого центру «Молода гвардія» площею понад 45 тисяч квадратних метрів. До роботи мають залучити 52 охоронця та створити 26 постів. Зокрема, 11 денних та 15 нічних постів охорони. Денні працюватимуть з 08:00 до 20:00, а нічні — з 20:00 до 08:00.

Окрім фізичної охорони, переможець торгів має встановити систему централізованого спостереження, зокрема дев’ять тривожних кнопок. Час реагування на виклик та прибуття на об’єкт має бути не більше 10 хвилин. Після завершення договору обладнання буде демонтоване за рахунок підрядника.

Договір на охоронні послуги діятиме з 25 лютого по 31 грудня цього року.

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 10 лютого, аукціон відбудеться 11 лютого в форматі відкритих торгів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на реконструкцію палацу творчості учнів планують витратити понад 15 мільйонів гривень.