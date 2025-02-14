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У січні бізнес на Миколаївщині сплатив понад ₴200 млн податків

На Миколаївщині бізнес сплатив понад ₴200 млн податків у січні, фото: «МикВісті»На Миколаївщині бізнес сплатив понад ₴200 млн податків у січні, фото: «МикВісті»

У січні 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 201,2 мільйона гривень єдиного податку.

Це на 31 мільйон більше, ніж у січні минулого року, повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.

Більшу частину суми — 126,2 мільйона гривень — сплатили підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Ще 60,5 мільйона гривень надійшло від аграрних підприємств, а 14,5 мільйона сплатили юридичні особи, що користуються спрощеним оподаткуванням.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

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