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В Україні затвердили нову форму розрахунку ПДФО та ЄСВ

Гроші в гаманці. Ілюстраційне фото: NIKO_CingaryukГроші в гаманці. Ілюстраційне фото: NIKO_Cingaryuk

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

Як повідомляє Мінфін, з 2025 року податкові розрахунки подаватимуться щомісяця протягом 20 днів після закінчення звітного місяця замість квартальної звітності.

Тобто, звіти за IV квартал 2024 року мають бути подані 10 лютого 2025 року за старою формою. А от за січень 2025 року звіти потрібно подати уже за новою формою до 20 лютого цього ж року.

Також зміни стосуватимуться  усіх податкових агентів, насамперед юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Нова форма звіту включатиме основний розрахунок та чотири додатки:

Мінфін стверджує, що нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням мають сприяти ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень

Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.

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