В Україні затвердили нову форму розрахунку ПДФО та ЄСВ
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:26, 03 лютого, 2025
-
Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.
Як повідомляє Мінфін, з 2025 року податкові розрахунки подаватимуться щомісяця протягом 20 днів після закінчення звітного місяця замість квартальної звітності.
Тобто, звіти за IV квартал 2024 року мають бути подані 10 лютого 2025 року за старою формою. А от за січень 2025 року звіти потрібно подати уже за новою формою до 20 лютого цього ж року.
Також зміни стосуватимуться усіх податкових агентів, насамперед юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.
Нова форма звіту включатиме основний розрахунок та чотири додатки:
- Додаток 1 Відомості про ЄСВ;
- Додаток 4ДФ Відомості про доходи;
- Додаток 5 Інформація про трудові відносини;
- Додаток 6 Дані про спеціальний стаж.
Мінфін стверджує, що нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням мають сприяти ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.
Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень
Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.
Останні новини про: податки