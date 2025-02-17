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ФОПи торік сплатили в 1,6 раза більшу суму податків, аніж у 2021 — Опендатабот

Дфяльність ФОПів. Фото: pixabayДфяльність ФОПів. Фото: pixabay

В Україні за майже 3 роки повномасштабної ФОПи загалом сплатили 126 мільярдів гривень податку.

Про це йдеться в даних Опендатабот.

Зазначається, що понад 763 тисячі ФОПи було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий час.

Загалом 126 мільярдів гривень податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 мільярда гривень проти 34,8 мільярда гривень.

Податки ФОП. Інфографіка Опендатабот.Податки ФОП. Інфографіка Опендатабот.

Нагадаємо, що на порталі «Дія» відновили роботу послуги із закриття ФОПів. Підприємці знову можуть припинити діяльність навіть у період недоступності реєстру ЄДР.

Також повідомлялося, що в Україні 22 тисячі 521 ФОП закрилися після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків.

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