На «Дії» знову запрацювала функція закриття ФОПу

В «Дії» відновили роботу послуги із закриття ФОП. Фото: порталу «Дія»

На порталі «Дія» відновили роботу послуги із закриття ФОПів. Підприємці знову можуть припинити діяльність навіть у період недоступності реєстру ЄДР.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

«Подайте заяву за дві хвилини — і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок», — говориться у повідомленні.

Українцям нагадали покроковий алгоритм використання послуги:

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Потрібно авторизуватися на порталі «Дія».

Вибрати послугу «Закриття ФОП».

Натиснути «Подати заяву».

Перевірити дані та підписати заяву КЕПом або «Дія.Підписом».

Раніше повідомлялось, що міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.