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Японія передала Херсону п'ять нових автобусів

Японія передала Херсону п'ять нових автобусів, фото з соцмереж Романа МрочкоЯпонія передала Херсону п'ять нових автобусів, фото з соцмереж Романа Мрочко

Херсон отримав п'ять низькопідлогових пасажирських автобусів від Японії.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, вони поповнять парк комунального підприємства  «Херсонський комунальний транспортний сервіс».

«Японський народ продовжує підтримувати нашу громаду. Цього разу ми отримали 5 низькопідлогових пасажирських автобусів. Ця допомога — продовження реалізації програми міжнародної технічної допомоги за програмою екстреного відновлення (Фаза 2) відповідно до Грантової угоди між JICA та Урядом України», — написав Роман Мрочко.

Нагадаємо, медичні заклади Херсонської області отримали зарядні станції «Ecoflow» від Люксембургу.

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