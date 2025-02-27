З бюджету Херсонщини виділили ₴1,4 млн на матеріальну допомогу жителям для лікування та реабілітації

Жителям Херсонщини виділили ₴1,4 млн матеріальної допомоги, фото з сайту Безпека

З бюджету Херсонщини виділили 1,4 мільйона гривень на надання одноразової матеріальної допомоги жителям області, які потребують фінансової підтримки для лікування та реабілітації.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що сьогодні відбулося засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Херсонщини.

«За рішенням членів комісії понад 130 заявникам призначено фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Окрему підтримку отримають поранені жителі та родини загиблих мешканців. Загальна сума виплат склала понад 1,4 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з бюджету Херсонщини виділили 750 тисяч гривень на одноразову матеріальну допомогу родинам загиблих Захисників та Захисниць України.