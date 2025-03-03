Підприємства Миколаївщини отримали понад ₴130 млн відшкодування з бюджету
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- Даріна Мельничук
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20:42, 03 березня, 2025
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Протягом 2025 року 28 підприємців Миколаївщини отримали відшкодування з бюджету податку на додану вартість у сумі 130,8 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
У податковій зазначають, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.
«Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише в разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів», — йдеться у повідомленні.
Також додали, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання. Це гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.
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