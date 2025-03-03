Підприємства Миколаївщини отримали понад ₴130 млн відшкодування з бюджету

Гроші. Ілюстраційне фото

Протягом 2025 року 28 підприємців Миколаївщини отримали відшкодування з бюджету податку на додану вартість у сумі 130,8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначають, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.

«Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише в разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів», — йдеться у повідомленні.

Також додали, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання. Це гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.